Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по «Охотникам за привидениями»





Студия IllFonic, которая известна по проектам Friday the 13th: The Game и Predator: Hunting Grounds, анонсировала новую игру — Ghostbusters: Spirits Unleashed. Как можно понять из названия, это игра по франшизе «Охотники за привидениями». Игра Ghostbusters: Spirits Unleashed является ассиметричным мультиплеерным проектом — 4 игрока будут охотниками, а 1 игрок возьмет на себя роль привидения или другого мистического существа.

Ниже можно посмотреть первый геймплей проекта Ghostbusters: Spirits Unleashed. Охотники будут иметь в своем арсенале различные ловушки и специальные средства, чтобы ловить монстра. Тогда как их противник получит различные способности — сможет вселяться в предметы, перемещаться быстро в пространстве, устраивать различные засады.

Watch this video on YouTube

Заявлено, что на старте в игре будет 4 вида призраков и 4 охотника. В среднем, на завершение одного матча в игре нужно будет потратить 10 минут. Как отмечают разработчики, проект является «семейного уровня».

Watch this video on YouTube

Игра Ghostbusters: Spirits Unleashed выйдет в 4 квартале 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. Она получит кроссплатформенный мультиплеер.