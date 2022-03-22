Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков





На этой неделе состоится релиз игры Ghostwire: Tokyo на Playstation 5 и PC. Это проект студии Tango Gameworks, который выпускается издательством Bethesda. Предполагается, что игра станет временным эксклюзивом консоли Sony, и через год она выйдет на Xbox, плюс сразу в Game Pass — на что уже намекали и сами разработчики.

Сегодня критики выставили оценки Ghostwire: Tokyo, и они не самые высокие. Игра показывает себя по оценкам критиков хуже, чем прошлогодний эксклюзив Bethesda для Playstation — игра Deathloop. Сейчас у Ghostwire: Tokyo рейтинг в 76 баллов из 100 на Opencritic, только 65% критиков рекомендуют проект. Некоторые из оценок крупных игровых изданий:

IGN — 7 / 10Metro GameCentral — 4 / 10GamesRadar+ — 3.5 / 5Game Informer — 8 / 10GameSpot — 8 / 10Game Revolution — 8 / 10Destructoid — 7.5 / 10

Журналисты отмечают, что в Ghostwire: Tokyo интересная боевая система и хороший визуальный стиль. Но боевая система развлекает и развивается первые 5-7 часов, после чего становится однообразной и приедается. Ругают проект за однообразных врагов, одинаковые дополнительные задания, унылый открытый мир и не самый лучший сюжет.

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