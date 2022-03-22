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Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части

Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части


Геймплей Hellblade 2 разработчики уже показали, и он был позитивно воспринят игроками и критиками. Проект выглядит впечатляюще графически, а разработчики обещают, что игра будет не только красивой, но и уникальной с точки зрения геймплея. Как стало известно, боевая система в Hellblade 2 будет кардинально отличаться от того, что можно было видеть в первой части.

В интервью испанскому изданию Vandal дизайнер по боям Ninja Theory Хуан Фернандес рассказал о том, что разработчики полностью переработали боевую систему, в сравнении с первой частью. Он рассказал, какие моменты боевой системы в первом Hellblade его не устраивали:

Что меня меньше всего устраивало в Hellblade 1, так это отсутствие разнообразия врагов. Дальний бой был «душным». Плюс балансировка — то, как были настроены системы сложности: у врагов было слишком много жизней, у них было слишком много прочности. И это часто утомляло. У нас было много разнообразных атак и комбо, но враги не очень поощряли вас использовать то или другое, люди находили два или три движения, которые им нравились, и повторяли их постоянно.

В том же интервью Хуан Фернандес отметил, что, на его взгляд, качество Hellblade 2 будет «зашкаливающее».

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По материалам: newxboxone

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