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Игру Tunic из Game Pass руководители Xbox называют «шедевром»

Игру Tunic из Game Pass руководители Xbox называют «шедевром»


На прошлой неделе в подписку Game Pass неожиданно добавили игру Tunic. Это ожидаемый инди-проект, который получил после релиза отличные отзывы от критиков и игроков, плюс сразу стал доступен в подписке — на Xbox и PC.

Похоже, что руководители Xbox в восторге от Tunic. В Twitter Крис Чарла, директор [email protected], написал, что Tunic — это «шедевр», который превзошел его ожидания. Крис отмечает, что давно не получал такого удовольствия от исследования игрового мира.

На сообщение Чарла в Twitter ответили и некоторые другие сотрудники Xbox. В частности, глава Microsoft по игровым экосистемам Сара Бонд написала, что в восторге от каждого момента в игре.

Tunic доступна в Game Pass, ее может опробовать каждый подписчик сервиса. Игра рассказывает о приключениях храброго лиса.


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TUNIC

Говорят, в этих землях спрятаны ценные сокровища. Может, они за золотой дверью? Или глубоко под землей? А может, они во дворце за облаками под охраной могущественных древних монстров. Что же тебя ждет?
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По материалам: newxboxone

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