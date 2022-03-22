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Иван Ургант заработал столько, что хватит правнукам

Иван Ургант заработал столько, что хватит правнукам
Журналисты выяснили, сколько заработал ведущий Иван Ургант. Телеведущий все еще пребывает за пределами России, куда он, по его заверениям, уехал с семьей отдыхать. Между тем длительное отсутствие ведущего на ТВ и его молчание в социальных сетях вызывают беспокойство у поклонников. Журналист Отар Кушанашвили на своем шоу «Каково?!» призвал народ не беспокоиться о своем любимце. «Иван Ургант заработал для своих внуков, правнуков, правнуков правнуков, правнуков правнуков правнуков правнуков», — заявил коллега знаменитости.
Иван Ургант Ранее Андрей Малахов на шоу «Осторожно, Собчак!» обмолвился, что Иван Ургант получает на ТВ больше него. При этом его гонорар составлял свыше 3 млн рублей в месяц. Естественно, это не единственный доход Ивана Урганта. Как пишет КП, он отлично получал на корпоративах — около 50 тысяч евро за одну вечеринку. А если прибавить к этому доходы от рекламы, съемок в кино, сумма может сложиться действительно впечатляющая. По данным КП, шоумен на данный момент владеет трехэтажным особняком в респектабельном коттеджном поселке, апартаментами площадью 267 кв. м на Смоленском бульваре и двухъярусной квартирой в «Москве-Сити». Также в его собственности есть квартира в Санкт-Петербурге на набережной Крюкова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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