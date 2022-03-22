"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта

Вадим Карасев

34-летний российский певец и актер Алексей Воробьев поделился своими воспоминаниями о том, как его разбил инсульт после страшной аварии в 2013 году.

Известный американский канал снял об Алексее Воробьеве документальный фильм, в котором также идет речь о жутком ДТП. Ради достоверности создателям ленты пришлось арендовать клинику и воссоздать те страшные моменты.



"Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни… Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе. Такие мысли не приносят позитива. Легче думать о том, что ты живешь, работаешь, творишь", — рассказал актер в подкасте "Ниче святого".



Создатели ленты даже решили обратиться за помощью к медикам, которые поставили Алексея Воробьева на ноги.

"Мне столько медиков говорили: "У вас не получится. С вашим диагнозом мы не можем ничего обещать..." В итоге они же давали в фильме интервью и заявляли: "Мы не можем дать точный ответ о том, что произошло. Нам самим интересно, как живет человек, у которого больше половины правой стороны мозга отмерло. Как он может после этого творить, прыгать и петь", — заявил артист в интервью для проекта "СберЗвук".

Напомним, звезда российского шоу "Холостяк" на ТНТ расположился на 53-й строчке списка "100 самых красивых лиц", который составляется с 1990 года. Актер, сыгравший шпиона Юрия Телатовича в сериале Netflix "Космические войска", вошел в рейтинг уже в пятый раз.

При этом Алексей Воробьев обошел таких звезд, как Дуэйн Джонсон, Криштиану Роналду, Том Холланд и Зак Эфрон.

Авторы отмечают, что выбрали 100 участников из почти 130 тысяч претендентов из 45 стран мира, при этом их популярность и происхождение не влияют на составление рейтинга.

Как писал ранее NEWSTES, звезда "Курьера" умоляет помочь ей с хорошим наркологом.

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