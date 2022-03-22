Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Купить новый Hyundai от официального дилера

Покупка нового автомобиля Hyundai от официального представителя рынка – это возможность стать владельцем надежного и современного автомобиля по приемлемой цене. Если вы решили купить Hyundai Santa Fe у официального дилера, то непременно нужно обратиться в салон «Альфа-Сервис Зубово» города Уфы. Здесь представлен самый последний модельный ряд производителя, а также есть возможность приобрести авто со скидкой или в кредит на выгодных условиях. Основным критерием работы автомобильного салона стали: высокий сервис обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Квалифицированные сотрудники торгового зала, а также специалисты по продаже кредитных продуктов проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Менеджеры компании постоянно мониторят и активизируют цены на Hyundai 2022 года. Динамика рынка и курсы валюты могут меняться ежедневно, но если заказчик выбрал свой автомобиль по стоимости, которая указана на его ценник, он может не беспокоиться, что к концу сделки авто подорожает.

Модельный ряд автодилера

В салоне представлены все последними новинки корейского производителя. К ним относятся:

    • Solaris. Самая популярная модель, которая выпускается в кузове хетчбэк и седан. Данное авто обладает всеми необходимыми условиями для комфортной езды.
    • Sonata. Данная модель считается автомобилем с повышенной вместительностью багажника. Однако увеличенные габариты классического седана не помешали сделать машину элегантной и немного дерзкой.
    • Elantra. Экономичный и компактный автомобиль, оснащенный всеми необходимыми элементами для комфортной поездки.
    • Creta. Самый популярный кроссовер в линейке корейского производителя. Машина получилась не только удобной, но и достаточно вместительной.
    • Santa Fe. Авто для настоящих ценителей езды. Комфортный и динамичный автомобиль для настоящего мужчины.
    • Tucson. Городской мини-кроссовер. Модель имеет полный привод и повышенную безопасность на поворотах.
    • Palisade. Мощная машина для города и поездок по бездорожью. Увеличенный клиренс и устойчивая подвеска не подведут на дороге в любую погоду.

Чтобы стать клиентом автосалона, достаточно позвонить или записаться на встречу прямо с официального портала. Персональный менеджер свяжется с вами, ознакомит со всеми условиями сотрудничества и поможет купить Hyundai Santa Fe или другую модель у официального дилера в необходимой вам комплектации.

# Авто

Последние новости

Купить новый Hyundai от официального дилера
Купить новый Hyundai от официального дилера
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по «Охотникам за привидениями»
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как
Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой посмеяться
13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4
«Артек» проводит конкурс экологических проектов
«Артек» проводит конкурс экологических проектов
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и Activision
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и

Топ на сегодня

Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи
Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего
Родня Михаила Ефремова делит его имущество
Родня Михаила Ефремова делит его имущество
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation

Еще по теме

Новый Хендай Туксон: действительно универсальна
Hyundai снимает с производства модель i10 первого поколения
Седан Hyundai Grandeur поступил в продажу
«Близнец» Hyundai Santa Fe выйдет в продажу по цене 900 000 рублей