Купить новый Hyundai от официального дилера

Вадим Карасев

Покупка нового автомобиля Hyundai от официального представителя рынка – это возможность стать владельцем надежного и современного автомобиля по приемлемой цене. Если вы решили купить Hyundai Santa Fe у официального дилера, то непременно нужно обратиться в салон «Альфа-Сервис Зубово» города Уфы. Здесь представлен самый последний модельный ряд производителя, а также есть возможность приобрести авто со скидкой или в кредит на выгодных условиях. Основным критерием работы автомобильного салона стали: высокий сервис обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Квалифицированные сотрудники торгового зала, а также специалисты по продаже кредитных продуктов проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Менеджеры компании постоянно мониторят и активизируют цены на Hyundai 2022 года. Динамика рынка и курсы валюты могут меняться ежедневно, но если заказчик выбрал свой автомобиль по стоимости, которая указана на его ценник, он может не беспокоиться, что к концу сделки авто подорожает.

Модельный ряд автодилера

В салоне представлены все последними новинки корейского производителя. К ним относятся:

Solaris. Самая популярная модель, которая выпускается в кузове хетчбэк и седан. Данное авто обладает всеми необходимыми условиями для комфортной езды.



Sonata. Данная модель считается автомобилем с повышенной вместительностью багажника. Однако увеличенные габариты классического седана не помешали сделать машину элегантной и немного дерзкой.



Elantra. Экономичный и компактный автомобиль, оснащенный всеми необходимыми элементами для комфортной поездки.



Creta. Самый популярный кроссовер в линейке корейского производителя. Машина получилась не только удобной, но и достаточно вместительной.



Santa Fe. Авто для настоящих ценителей езды. Комфортный и динамичный автомобиль для настоящего мужчины.



Tucson. Городской мини-кроссовер. Модель имеет полный привод и повышенную безопасность на поворотах.



Palisade. Мощная машина для города и поездок по бездорожью. Увеличенный клиренс и устойчивая подвеска не подведут на дороге в любую погоду.



Чтобы стать клиентом автосалона, достаточно позвонить или записаться на встречу прямо с официального портала. Персональный менеджер свяжется с вами, ознакомит со всеми условиями сотрудничества и поможет купить Hyundai Santa Fe или другую модель у официального дилера в необходимой вам комплектации.