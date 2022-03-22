Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию

Звезда сериала «Не родись красивой, 36-летняя актриса Мария Машкова уже давно живет с мужем и дочерьми в Лос-Анжелесе. Вот уже много лет дочь артиста Владимира Машкова проживает с семьей в Америке. Недавно у Марии состоялся серьезный разговор с отцом, во время которого он просил ее вернуться на родину. Пока неизвестно, планирует ли Мария последовать совету отца в будущем. А пока она не хочет расставаться с привычной жизнью за границей. «И он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощение за предательство, чтобы быть с русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом», — поделилась 36-летняя Машкова в интервью западному изданию.Мария Машкова с дочерьми Напомним, за плечами Марии Машковой два брака. Вторым супругом дочери актера стал пианист и владелец сети магазинов по продаже музыкальных инструментов Александр Слободяник. Ему Мария родила двух дочерей — Александру и Стефанию. Машкова, к слову, не раз рассказывала, что прекрасно ладит с папой. «Папа, папа... А ведь у меня еще мама есть. Когда ты ребенок разведенных родителей, то знаешь, как важно в этом вопросе равноправие. Они познакомились, когда маме было 14, а папе — 15. И разошлись почти сразу после моего рождения, в 20 с небольшим.Вместе я их видела не более 10 раз за всю жизнь: пару раз на моих днях рождения, на первой свадьбе — на вторую не позвала, решила не частить — и пару раз по экстремалочке. К 30 годам я продолжала сбрасывать звонок мамы, если была в тот момент с папой. Ну чтобы он не подумал, что она мне нравится. И старалась не давать понять маме, как сильно люблю папу. При том, что мама ни разу за все мое детство не сказала про отца плохого слова. Это было мое, личное, накопленное...» — как-то откровенничала актриса.