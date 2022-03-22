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Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox

Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox


Компания Microsoft совместно с издательством SEGA объявила о запуске розыгрыша, который позволит получить действительно уникальные призы. Разыгрываются два геймпада для Xbox и приставка Xbox Series S в стиле Соника.

Геймпады выглядят особенно интересно, они «пушистые», в цветах Knuckles Red и Sonic Blue. Ниже можно посмотреть, как выглядят эти устройства, которые нельзя будет купить, и их выиграют счастливчики, принявшие участие в розыгрыше.


Сам розыгрыш проходит в Twitter, он продлится до 30 апреля. Подробнее с условиями розыгрыша можно ознакомиться здесь.

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По материалам: newxboxone

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