Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость

Певица Надежда Бабкина призналась, какие процедуры проходит ради красоты. В выходные артистка отметила свой день рождения — ей исполнилось 72 года. Но поверить в это невозможно. Артистка выглядит просто прекрасно, на много лет моложе: она полна сил и энергии, кожа сияет. Многих интересует – на что она готова идти ради сохранения молодости? Певица согласна на эксперименты, но, как выяснилось, после одной процедуры у нее возникли проблемы с лицом. «Мне очень нравится инфракрасная баня. Даже построила свою в деревне. Люблю ходить на жесткие корректирующие массажи. А для лица мне нравится процедура биожени, этот аппарат — французское изобретение, быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю», — пожаловалась Надежда Womanhit.ru.Надежда Бабкина Конечно же, это не единственные процедуры. Надежда Бабкина откровенно говорит на тему ухода за собой и визитов к хирургам. «Вариант народных средств — свеклой щеки намазать и обложиться огурцами — не поможет, — категорично заявила Надежда Бабкина. — Кстати, читала про себя шутку: «Бабкина выпустила крем для лица «Последняя надежда». Но если уже и «последняя надежда» не помогает, надо идти к хирургу, нечего жалеть то, что окончательно растянулось и не лежит на месте. Хотя лучше до этого себя не доводить... В себя надо вкладывать очень много, и я далеко не о материальной составляющей. Помимо желания, необходимо тратить на здоровье и внешность немало усилий, терпеть неудобства и дискомфорт. И далеко не все процедуры доставляют удовольствие».