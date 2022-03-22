Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость

Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Певица Надежда Бабкина призналась, какие процедуры проходит ради красоты. В выходные артистка отметила свой день рождения — ей исполнилось 72 года. Но поверить в это невозможно. Артистка выглядит просто прекрасно, на много лет моложе: она полна сил и энергии, кожа сияет. Многих интересует – на что она готова идти ради сохранения молодости? Певица согласна на эксперименты, но, как выяснилось, после одной процедуры у нее возникли проблемы с лицом. «Мне очень нравится инфракрасная баня. Даже построила свою в деревне. Люблю ходить на жесткие корректирующие массажи. А для лица мне нравится процедура биожени, этот аппарат — французское изобретение, быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю», — пожаловалась Надежда Womanhit.ru.
Надежда Бабкина Конечно же, это не единственные процедуры. Надежда Бабкина откровенно говорит на тему ухода за собой и визитов к хирургам. «Вариант народных средств — свеклой щеки намазать и обложиться огурцами — не поможет, — категорично заявила Надежда Бабкина. — Кстати, читала про себя шутку: «Бабкина выпустила крем для лица «Последняя надежда». Но если уже и «последняя надежда» не помогает, надо идти к хирургу, нечего жалеть то, что окончательно растянулось и не лежит на месте. Хотя лучше до этого себя не доводить... В себя надо вкладывать очень много, и я далеко не о материальной составляющей. Помимо желания, необходимо тратить на здоровье и внешность немало усилий, терпеть неудобства и дискомфорт. И далеко не все процедуры доставляют удовольствие».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Купить новый Hyundai от официального дилера
Купить новый Hyundai от официального дилера
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по «Охотникам за привидениями»
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как
Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой посмеяться
13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4
«Артек» проводит конкурс экологических проектов
«Артек» проводит конкурс экологических проектов
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и Activision
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и

Топ на сегодня

Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи
Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего
Родня Михаила Ефремова делит его имущество
Родня Михаила Ефремова делит его имущество
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation

Еще по теме

Надежда Бабкина рассказала, как избавиться от стресса
Надежда Бабкина оказалась в базе «Миротворца»
Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко
Певица Надежда Бабкина рассказала о любимом и семье