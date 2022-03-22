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Обслуживающие военных банки хотят обязать получать лицензию на работу с гостайной

Обслуживающие военных банки хотят обязать получать лицензию на работу с гостайной

21:40  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство обороны предложило обязать банки, осуществляющие выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил, получать лицензию на работу с государственной тайной. Соответствующий законопроект опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, подготовленным согласно решению президента от 22 февраля, правительству предлагается определять кредитные организации, перечисляющие военным денежное довольствие, зарплаты и иные выплаты.

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Каждый банк должен будет соответствовать критериям: иметь собственный капитал по состоянию на первое число отчетного месяца в размере не менее 100 миллиардов рублей, находиться под контролем Российской Федерации или Центробанка, иметь лицензию на работу со сведениями, составляющими гостайну.

Сейчас перечисление выплат военнослужащим и гражданскому персоналу ВС осуществляется на открытые ими счета в 77 банках.

В пояснительной записке к документу выражается опасение, что такое количество банков, в том числе организаций с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава Вооруженных сил, раскрывает их принадлежность ‎к военному сектору, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций ВС.

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25 февраля президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. 



#военные #банки #выплаты


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По материалам: pnp.ru

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