Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс заподозрили в беременности

"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс заподозрили в беременности

40-летняя Бритни Спирс заинтриговала своих подписчиков. Поклонники звезды заподозрили, что певица забеременела в третий раз.

Накануне Бритни Спирс опубликовала на своей странице в соцсетях видео с беременной женщиной, гладящей свой живот.


"Мамуля, достань меня уже отсюда!" — подписала ролик Бритни Спирс, добавив также к посту несколько сердечек.

Многие фанаты скандальной певицы тут же решили, что вскоре она станет мамой в третий раз. Поклонники начали поздравлять знаменитость в комментариях.

"Ты беременна?!", "Сэм, Брит, поздравляем!", "Она точно ждет ребенка, ребята", "Бритни, это намек?", - цитирует пользователей Сети Woman.ru.

Также поклонники обратили внимание на фото Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари с отдыха, где у певицы неестественно "вогнут" живот, как будто его подправили в фотошопе.

Помимо этого Бритни Спирс публикует свои старые видео с танцами. Фанаты убеждены, что звезда нарочно выкладывает кадры с плоским животом, чтобы не выдавать публике своего положения.

27-летний Сэм Асгари, работающий моделью и личным фитнес-инструктором Бритни Спирс, в начале сентября был замечен в одном из ювелирных магазинов Беверли-Хиллз. Впоследствии певица опубликовала на своей странице видео, в котором хвастается роскошным кольцом на безымянном пальце. "Глянь-ка! Тебе нравится?" — спросил звезду снимающий ее возлюбленный. "Да!" — воскликнула знаменитая певица. "Я не могу в это поверить!" — подписала опубликованный ролик Бритни Спирс. Подписчики звезды сразу стали поздравлять звезду с радостным событием в комментариях.

Ранее американская поп-звезда в зале суда пожаловалась на принудительный контроль со стороны своей семьи, который продолжается уже 13 лет. Бритни Спирс не могла отправиться куда-либо со своим бойфрендом, а также видеться с детьми. Также опекуны вынудили артистку поставить внутриматочную спираль, не желая, чтобы она имела детей.


Напомним, у Бритни Спирс уже есть двое сыновей, рожденных в середине нулевых от танцора Кевина Федерлайна.

Как писал NEWSTES, ранее Бритни Спирс пожаловалась, что отец лишил ее женственности.

Знаменитости Бритни Спирс щоу-бизнес беременность Бритни Спирс
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и Activision
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс заподозрили в беременности
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 22-29 марта
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 22-29 марта
Чулпан Хаматову, эмигрировавшую в Латвию, приняли в труппу рижского театра
Чулпан Хаматову, эмигрировавшую в Латвию, приняли в труппу рижского
Дима Билан поделился фото из больницы
Дима Билан поделился фото из больницы
Мелатонин эффективно защищает от воздействия ионизирующего излучения
Мелатонин эффективно защищает от воздействия ионизирующего излучения
Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков
Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков
Чулпан Хаматова приобрела себе домик за десятки миллионов
Чулпан Хаматова приобрела себе домик за десятки миллионов
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Стрельцам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Стрельцам
Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы
Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной

Топ на сегодня

26 самых странных и забавных фотографий, которые можно найти в Интернете
26 самых странных и забавных фотографий, которые можно найти в
Из кофейной гущи планируют получать материал для чувствительных электродов, применяемых в исследованиях мозга
Из кофейной гущи планируют получать материал для чувствительных
Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии
Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии
Обновление Dying Light до Xbox Series X | S и Xbox One X стало доступно игрокам
Обновление Dying Light до Xbox Series X | S и Xbox One X стало
Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе
Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе

Еще по теме

Бритни Спирс больше не скрывает своего молодого бойфренда
Бритни Спирс отпраздновала Новый год вместе с новым бойфрендом Сэмом Асгари
Прыжки в воду и хот-доги: Бритни Спирс сняла видео о своих каникулах на Гавайях
Бритни Спирс в спортзале творит невероятные вещи (фото)