"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс заподозрили в беременности

Вадим Карасев

40-летняя Бритни Спирс заинтриговала своих подписчиков. Поклонники звезды заподозрили, что певица забеременела в третий раз.

Накануне Бритни Спирс опубликовала на своей странице в соцсетях видео с беременной женщиной, гладящей свой живот.



"Мамуля, достань меня уже отсюда!" — подписала ролик Бритни Спирс, добавив также к посту несколько сердечек.

Многие фанаты скандальной певицы тут же решили, что вскоре она станет мамой в третий раз. Поклонники начали поздравлять знаменитость в комментариях.

"Ты беременна?!", "Сэм, Брит, поздравляем!", "Она точно ждет ребенка, ребята", "Бритни, это намек?", - цитирует пользователей Сети Woman.ru.

Также поклонники обратили внимание на фото Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари с отдыха, где у певицы неестественно "вогнут" живот, как будто его подправили в фотошопе.

Помимо этого Бритни Спирс публикует свои старые видео с танцами. Фанаты убеждены, что звезда нарочно выкладывает кадры с плоским животом, чтобы не выдавать публике своего положения.

27-летний Сэм Асгари, работающий моделью и личным фитнес-инструктором Бритни Спирс, в начале сентября был замечен в одном из ювелирных магазинов Беверли-Хиллз. Впоследствии певица опубликовала на своей странице видео, в котором хвастается роскошным кольцом на безымянном пальце. "Глянь-ка! Тебе нравится?" — спросил звезду снимающий ее возлюбленный. "Да!" — воскликнула знаменитая певица. "Я не могу в это поверить!" — подписала опубликованный ролик Бритни Спирс. Подписчики звезды сразу стали поздравлять звезду с радостным событием в комментариях.



Ранее американская поп-звезда в зале суда пожаловалась на принудительный контроль со стороны своей семьи, который продолжается уже 13 лет. Бритни Спирс не могла отправиться куда-либо со своим бойфрендом, а также видеться с детьми. Также опекуны вынудили артистку поставить внутриматочную спираль, не желая, чтобы она имела детей.

Напомним, у Бритни Спирс уже есть двое сыновей, рожденных в середине нулевых от танцора Кевина Федерлайна.

Как писал NEWSTES, ранее Бритни Спирс пожаловалась, что отец лишил ее женственности.

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