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Отар Кушанашвили высказался о сбежавших звездах

Отар Кушанашвили высказался о сбежавших звездах
Журналист Отар Кушанашвили возмущен побегом селебрити. За последний месяц многие российские звезды покинули родную страну. В числе «сбежавших» Максим Галкин с Аллой Пугачевой и Иван Ургант с женой и детьми. Отар Кушанашвили осудил артистов, которые спешно отправились за границу. Отар Кушанашвили эмоционально высказался об отъезде телеведущих, чьи программы Первый канал пока решил приостановить в плане производства. «Максим Галкин — Божья тварь, я не трогаю тех, кого люблю. Но вот Иван Ургант! Урганту на вас насрать! Он заработал на внуков, правнуков, прапраправнуков до такого, что теперь банкирам может одалживать деньги», — сообщил 51-летний журналист в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
Отар Кушанашвили Пользуясь случаем, Кушанашвили привел в качестве примера... собственную персону. Мол, несмотря ни на какие трудности, он не собирается уезжать из России. «У всех отпуск начался в один день. Так получилось в этом году. В Кремле говорят «все уехавшие — предатели». Все, кроме меня. Я в тяжелое время со своим народом!» — добавил Отар Шалвович. Напомним, и Галкин, и Ургант поспешили оправдаться за «побег» из родной страны. Ведущие написали, что, мол, временно покинули Россию, решив устроить своим семьям небольшой отдых за границей. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — говорил на позапрошлой неделе Иван. Максим и Алла Борисовна также отметили, что попутешествуют и скоро вернутся обратно. «Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией!» — заявляла Примадонна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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