Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Вадим Карасев

К восьмилетию "Русской весны" в Севастополе на горе Госфорта открыли Аллею "Россия страна героев". На монументах и деревьях были высечены имена новых Героев России.

Природный камень с фотографией и именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова специально доставлен из Дагестана на фуре с гуманитарным грузом от муфтията республики в помощь семьям Донбасса. При его установке камня присутствовал отец Героя Энгельс Гаджимагомедов, прибывший в Севастополь по приглашению основателя байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова.



Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за высокую оценку поступка сына.

"Огромное спасибо нашему Верховному главнокомандующему за оценку поступка моего сына. Народ России един, держава наша сильная, мы должны сплотиться вместе, пойти вперед, почистить нечисть во имя мирного неба", — подчеркнул Энгельс Гаджимагомедов.

Героям посвятили также финал автопробега "Русская весна", стартовавшего с Сапун-горы. Колонна из машин и мотоциклов — большая сборная команда из Севастополя и Симферополя с присутствием участников "Русской весны" 2014 года прошла по центральным улицам города и и поднялась на базу мотоклуба "Ночные волки", размещенной на горе Госфорта.



Севастополь Ночные волки