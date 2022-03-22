Похоже, Hogwarts Legacy на Xbox не получит Smart Delivery





Несколько дней назад впервые показали общественности геймплей Hogwarts Legacy. Игра должна выйти в этом году, пока она не имеет точной даты релиза. Тем не менее, некоторые магазины уже принимают предварительные заказы на физические копии проекта, хотя в Microsoft Store и Playstation Store предзаказы еще не открыты.

Портал VGC обратил внимание, что Hogwarts Legacy получает разную цену в версии для Xbox One и Xbox Series X | S в розничных магазинах:

Best Buy — $69,99 за версию Xbox Series X | S и $59,99 за версию для Xbox OneGAME — 69,99 фунтов за версию Xbox Series X | S и 59,99 фунтов за версию для Xbox OneSmyths Toys — 59,99 фунтов за версию Xbox Series X | S и 54,99 фунтов за версию для Xbox One

Похоже, что игра не получит поддержку Smart Delivery, которая дает возможность установить лучшую версию игры на двух поколениях консолей Xbox. Об этом свидетельствуют и обложки дисковых версий Hogwarts Legacy.

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