Посольство РФ: Американским СМИ следует сконцентрироваться на преступлениях ВСУ

11:19 Автор: Наталия Васильева

Американским СМИ следует сконцентрировать свое внимание на преступных действиях Вооруженных сил Украины, использующих мирных жителей в качестве живого щита и размещающих тяжелое вооружение в жилых районах Мариуполя. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Обратили внимание на тиражируемые в СМИ США заявления украинских властей о якобы создании нашими военными «фильтрационных лагерей» на территории Мариуполя. Непрофессионализм и ложь переходят все границы. <…> Подчеркиваем: в данном случае речь идет о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.

В нем отмечается, что российские военные во избежание диверсий со стороны украинских нацбатальонов тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные места.





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«Всех бандитов и фашистов мы будем задерживать. Мирному населению никаких преград российские военные не создают, а помогают остаться живыми, обеспечивают продуктами питания и медикаментами», — уточняется в сообщении.

В посольстве посоветовали СМИ США сконцентрировать свое внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве «живого щита». «Точно так же в 1945 году поступали нацисты в осажденном Берлине», — добавили в посольстве.

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