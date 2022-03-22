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Руководитель Xbox Фил Спенсер рассказал о своей первой игре

Руководитель Xbox Фил Спенсер рассказал о своей первой игре


Руководитель Microsoft Gaming, в состав которого входят все команды Xbox, Фил Спенсер является публичным членом игровой команды, который активно общается с игроками и просто пользователями в социальных сетях. Иногда из такого общения Спенсера можно узнать нечто интересное о его прошлом.

Одна из сотрудниц Xbox Сара Бонд в Twitter рассказала о своей первой игре — King’s Quest II. Она попросила игроков написать о том, какая у них была первая игра. Один из игроков написал, что Pong — первый проект, в который он играл с отцом. Фил Спенсер ответил этому пользователю: «+1, то же самое. Да здравствует Pong».


Pong — максимально простая игра, где у каждого игрока есть платформа, которой он должен отбивать летящий шарик.


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По материалам: newxboxone

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