Руководитель Xbox Фил Спенсер рассказал о своей первой игре





Руководитель Microsoft Gaming, в состав которого входят все команды Xbox, Фил Спенсер является публичным членом игровой команды, который активно общается с игроками и просто пользователями в социальных сетях. Иногда из такого общения Спенсера можно узнать нечто интересное о его прошлом.

Одна из сотрудниц Xbox Сара Бонд в Twitter рассказала о своей первой игре — King’s Quest II. Она попросила игроков написать о том, какая у них была первая игра. Один из игроков написал, что Pong — первый проект, в который он играл с отцом. Фил Спенсер ответил этому пользователю: «+1, то же самое. Да здравствует Pong».

+1, same. Long live Pong. — Phil Spencer (@XboxP3) March 18, 2022





Pong — максимально простая игра, где у каждого игрока есть платформа, которой он должен отбивать летящий шарик.

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