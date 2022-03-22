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Сбежавшему Ивану Урганту подыскали замену

Сбежавшему Ивану Урганту подыскали замену
Поклонники возмущены поступком ведущего и актера Ивана Урганта. После того как Иван Ургант внезапно покинул страну, скрывшись в Израиле, поклонники его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заговорили о закрытии проекта. Для многих такие слухи стали настоящим поводом для грусти – проект в эфире , действительно, не появлялся уже несколько недель. Первый канал опроверг закрытие шоу, да и сам Ургант намекнул из-за границы, что его «Отпустили в отпуск», и он вернется. Между тем, «Экспресс-газета» сообщает, что Ивану Урганту найдена замена. В вечернем эфире Урганта может заменить Гарик Мартиросян, известный шоумен и один из создателей Comedy Club, это будет иной проект, якобы с названием «Круглосуточный Мартиросян». И на Первом оно появится осенью.
Иван Ургант В Сети эту новость восприняли положительно. В микроблогах Гарика Мартиросяна и его жены Жанны начались обсуждения будущего проекта. «Ну Гарик лучше был бы. Ваня в последнее время измельчал, шуточки плоские довольно, не смешно», «Страсти ведущих на Первом», «Не,ну мы уже настроились», «Я за тандем, чтобы никому обидно не было», «Гарик классный, была бы рада!», «Достойная замена! С Мартиросяном еще веселее будет», — комментируют фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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