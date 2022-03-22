Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»

Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что издательство Ubisoft ведет работу над новой игрой по франшизе Prince of Persia. При этом, это проект 2.5D, и источники Хендерсона описывают его как «вдохновленный серией Ori от Moon Studios». По словам инсайдера, разработкой занимается команда Ubisoft Montpellier, возможно, что с привлечением других студий Ubisoft.

Инсайдер отмечает, что новая игра Prince of Persia является одной из 20 проектов Ubisoft, которые будут показаны в ближайшем будущем. Помимо Prince of Persia, в эту «двадцатку» входят, из пока официально  не анонсированных проектов: продолжение Immortals Fenyx Rising, The Crew 3 и Assassin’s Creed Rift. Том Хендерсон отмечает, что большая презентация Ubisoft, вероятнее всего, пройдет летом в июне — в рамках E3 или отдельно от шоу.

Напомним, что у Ubisoft в разработке находится еще и анонсированная игра по серии Prince of Persia — ремейк Prince Of Persia: The Sands Of Time, который уже несколько раз перенесли.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут ваши глаза
17 хитрых фотографии из серии «показалось», которые без труда обманут
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»
Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и Activision
FTC запросила дополнительную информацию по сделке Microsoft и
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс заподозрили в беременности
"Она точно ждет ребенка": 40-летнюю Бритни Спирс
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 22-29 марта
550+ игр и DLC для Xbox со скидками на этой неделе: 22-29 марта
Чулпан Хаматову, эмигрировавшую в Латвию, приняли в труппу рижского театра
Чулпан Хаматову, эмигрировавшую в Латвию, приняли в труппу рижского
Дима Билан поделился фото из больницы
Дима Билан поделился фото из больницы
Мелатонин эффективно защищает от воздействия ионизирующего излучения
Мелатонин эффективно защищает от воздействия ионизирующего излучения
Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков
Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков
Чулпан Хаматова приобрела себе домик за десятки миллионов
Чулпан Хаматова приобрела себе домик за десятки миллионов
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Стрельцам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Стрельцам
Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы
Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной

Топ на сегодня

26 самых странных и забавных фотографий, которые можно найти в Интернете
26 самых странных и забавных фотографий, которые можно найти в
Из кофейной гущи планируют получать материал для чувствительных электродов, применяемых в исследованиях мозга
Из кофейной гущи планируют получать материал для чувствительных
Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии
Мама Сергея Лазарева откровенно рассказала о семейной трагедии
Обновление Dying Light до Xbox Series X | S и Xbox One X стало доступно игрокам
Обновление Dying Light до Xbox Series X | S и Xbox One X стало
Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе
Barton Lynch Pro Surfing 2022 выйдет на Xbox One в раннем доступе

Еще по теме

СМИ: У Ubisoft задержки в разработке из-за массового ухода сотрудников
Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром
Инсайдер: Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft может быть отменена
Prince of Persia: The Sands of Time Remake