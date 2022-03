Слух: Ubisoft работает над новой игрой Prince of Persia «вдохновленной Ori»





Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что издательство Ubisoft ведет работу над новой игрой по франшизе Prince of Persia. При этом, это проект 2.5D, и источники Хендерсона описывают его как «вдохновленный серией Ori от Moon Studios». По словам инсайдера, разработкой занимается команда Ubisoft Montpellier, возможно, что с привлечением других студий Ubisoft.

Инсайдер отмечает, что новая игра Prince of Persia является одной из 20 проектов Ubisoft, которые будут показаны в ближайшем будущем. Помимо Prince of Persia, в эту «двадцатку» входят, из пока официально не анонсированных проектов: продолжение Immortals Fenyx Rising, The Crew 3 и Assassin’s Creed Rift. Том Хендерсон отмечает, что большая презентация Ubisoft, вероятнее всего, пройдет летом в июне — в рамках E3 или отдельно от шоу.

Напомним, что у Ubisoft в разработке находится еще и анонсированная игра по серии Prince of Persia — ремейк Prince Of Persia: The Sands Of Time, который уже несколько раз перенесли.