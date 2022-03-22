СМИ: В Китае пока не обнаружили тела пассажиров разбившегося Boeing 737

08:58 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Выжившие после крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая или тела пассажиров пока не обнаружены. Об этом 22 марта сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал со ссылкой на спасателей, на месте происшествия найдены обломки лайнера, однако пропавших без вести пассажиров и членов экипажа обнаружить пока не удалось.

По данным телеканала, также нашли некоторые личные вещи на месте крушения — обгоревшие кошельки и документы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее авиакомпания сообщила, что на борту самолета не было иностранных пассажиров.





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