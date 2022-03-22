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Создание биосферных полигонов предлагают запретить

Создание биосферных полигонов предлагают запретить

19:47  Автор: Евгения Филиппова


Законопроект: № 61553-8



В биосферных заповедниках предлагают запретить создавать новые биосферные полигоны, где выделяют участки для исследований и развития туризма. Такой законопроект порекомендовали Госдуме принять в первом чтении на заседании думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.   Сейчас на  территории государственных биосферных заповедников, которые создают для сохранения и изучения экосистем регионов, могут выделять биосферные полигоны, где проводят научные исследования, апробируют методы рационального природопользования и так далее. Там устанавливают особый режим охраны и использования.   Федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится биосферный заповедник, может выделять участки для видов деятельности, предусмотренных положением о полигоне. Там разрешено возводить капитальные постройки из списка, утвержденного Правительством. Участки под эти цели можно сдавать в аренду юридическим и физическим лицам.  

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  К моменту рассмотрения законопроекта были созданы четыре биосферных полигона, три из них присоединены к биосферными заповедникам, а один сформирован внутри такой территории, рассказал глава Комитета Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).   Законопроектом предлагается запретить создание любых биосферных полигонов в биосферных заповедниках. Существующие биосферные полигоны останутся в тех границах, которые занимают. Они смогут функционировать с учетом допустимой антропогенной нагрузки на природные комплексы и с соблюдением режима особой охраны, установленным соответствующими положениями. 

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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