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Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы

Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы
Дизайнер Стефания Маликова поделилась редким фото из семейного архива. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже 30 лет. Наследница известного семейства Стефания Маликова публично поздравила в микроблоге своих родителей с жемчужной свадьбой. Исполнилось 30 лет со дня вступления в брак музыканта Дмитрия Маликова и его избранницы Елены Изаксон. Стефания Маликова поделилась в микроблоге двумя снимками — актуальным и архивным, на которых запечатлена вместе с папой и мамой. Стеша показала, как за последние 20 лет изменились все члены ее семьи. Кто-то стал взрослее, а кто-то — опытнее.
Стеша Маликова с родителями в свой день рождения «Родители сегодня ровно 30 лет вместе. Первая фотография сделана месяц назад, на мое 22-летие, а вот второй уже больше 20 лет», — написала под фото Стефания Маликова.
Стеша Маликова с родителями более 20 лет назад Поклонники Стеши Маликовой поздравили ее и родителей с днем рождения семьи и заявили, что она — копия мамы. «Вы — прямо копия мамы 20 лет назад», «Очень душевная семья», «Спасибо за красивые фото, Стефания!» — высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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