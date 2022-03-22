Стефания Маликова показала молодых родителей в честь их жемчужной свадьбы

Дизайнер Стефания Маликова поделилась редким фото из семейного архива. Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже 30 лет. Наследница известного семейства Стефания Маликова публично поздравила в микроблоге своих родителей с жемчужной свадьбой. Исполнилось 30 лет со дня вступления в брак музыканта Дмитрия Маликова и его избранницы Елены Изаксон. Стефания Маликова поделилась в микроблоге двумя снимками — актуальным и архивным, на которых запечатлена вместе с папой и мамой. Стеша показала, как за последние 20 лет изменились все члены ее семьи. Кто-то стал взрослее, а кто-то — опытнее.Стеша Маликова с родителями в свой день рождения «Родители сегодня ровно 30 лет вместе. Первая фотография сделана месяц назад, на мое 22-летие, а вот второй уже больше 20 лет», — написала под фото Стефания Маликова.Стеша Маликова с родителями более 20 лет назад Поклонники Стеши Маликовой поздравили ее и родителей с днем рождения семьи и заявили, что она — копия мамы. «Вы — прямо копия мамы 20 лет назад», «Очень душевная семья», «Спасибо за красивые фото, Стефания!» — высказались в Сети.