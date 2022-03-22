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Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата

Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Певица Светлана Лобода стала неугодной на Украине. На Украине составили список звезд, которым отныне не будут рады. Сюда вошли многие известные блогеры, артисты и телеведущие, включая Ольгу Бузову, Диму Билана, Ксению Бородину, Регину Тодоренко. Среди них оказалась и Светлана Лобода. Певица ответила на санкции в свой адрес. На днях Лобода заявляла, что рада больше не приезжать в Россию, но тут последовал нож в спину от своих же соотечественников, которые не хотят ее видеть на территории Украины. Светлана отреагировала на это, подчеркнув, мол, ей плевать на всякие списки неугодных. «Мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все, что от меня зависит, чтобы каждый человек мог бы получить хоть предметы первой необходимости. Знаю, что сегодня появляются всевозможные списки, в которых людей пытаются разделить по приницу «достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом».
Светлана Лобода Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки! Рада, что у вас есть время этим заниматься, а я пойду потрачу еще пару миллионов гривен на закупку памперсов и смесей. Низкий поклон всем, кто волонтерит вместе с со мной!» — сообщила 39-летняя исполнительница. Недавно появились слухи о том, что Лобода является гражданкой Мальты и владеет там недвижимостью. Певица опровергла данную информацию. «Не было времени отвечать на всякую ерунду… Каждый выбирает свой путь… У меня всегда было, есть и будет только одно гражданство — украинское!» — уверяла она свою аудиторию. Напомним, много лет Лобода работала на территории России, зарабатывая здесь довольно приличные деньги. «Переживать за Лободу не стоит. Она вообще отказалась от украинского гражданства. Светлана давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем — популизм и так далее. У нее, как и у остальных артистов из Украины, было пять последних жирных лет, когда они заработали миллионы. Им не страшно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят себе у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто — в Марбелью. Никто не остался в Киеве», — рассказывал музыкальный продюсер Кирилл Чибисов в интервью «ФАН».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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