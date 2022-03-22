Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских минах

Вадим Карасев

Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции выпустило во вторник уведомление Navtex, которое предупреждает суда о дрейфующих минах в Черном море. Все находящиеся в опасном регионе корабли должны проявлять бдительность в связи с этой проблемой, отметили в ведомстве.

"Мины были установлены в (украинских) портах Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Они могут отсоединиться и стать дрейфующими. Все находящиеся в этом районе корабли просим следить за дрейфующими минами и сразу сообщать об их нахождении", - говорится в сообщении управления.

Установленные украинскими ВМС мины были сорваны с якорей в штормовых условиях, и теперь они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в Средиземноморский бассейн, уточнили в Центре общественных связей ФСБ России. В соответствии с Конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, строго запрещено закреплять такие мины на якорях, если они не становятся безопасными при срыве с минрепов.

Ранее Ruposters писал, что Анкара напомнила о праве прохода России через проливы в случае их закрытия.

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