В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и исправили проблемы





Студия CD Projekt RED выпустила обновление для Cyberpunk 2077, которое распространяется под номером 1.52. Апдейт исправляет целый ряд проблем на приставках Xbox Series X | S, на которые жаловались игроки после выхода оптимизированных версий игры для консолей нового поколения.

Главная проблема, которую исправляет новый патч для Cyberpunk 2077, это зависание игры при отключении геймпада. Ранее игра могла зависнуть при отключении геймпада и вызова меню паузы, больше такой проблемы быть не должно.

Кроме того, на консолях Xbox Series X и Xbox Series S усовершенствован алгоритм использования памяти, что должно повысить производительность Cyberpunk 2077. Исправлены и различные ошибки, вызывавшие вылеты игры.

Вместе с тем, апдейт Cyberpunk 2077 под номером 1.52 исправляет множество багов — полный список изменений можно посмотреть на сайте игры.