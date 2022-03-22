Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и исправили проблемы

В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и исправили проблемы


Студия CD Projekt RED выпустила обновление для Cyberpunk 2077, которое распространяется под номером 1.52. Апдейт исправляет целый ряд проблем на приставках Xbox Series X | S, на которые жаловались игроки после выхода оптимизированных версий игры для консолей нового поколения.

Главная проблема, которую исправляет новый патч для Cyberpunk 2077, это зависание игры при отключении геймпада. Ранее игра могла зависнуть при отключении геймпада и вызова меню паузы, больше такой проблемы быть не должно.

Кроме того, на консолях Xbox Series X и Xbox Series S усовершенствован алгоритм использования памяти, что должно повысить производительность Cyberpunk 2077. Исправлены и различные ошибки, вызывавшие вылеты игры.

Вместе с тем, апдейт Cyberpunk 2077 под номером 1.52 исправляет множество багов — полный список изменений можно посмотреть на сайте игры.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Игру Tunic из Game Pass руководители Xbox называют «шедевром»
Игру Tunic из Game Pass руководители Xbox называют «шедевром»
В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и исправили проблемы
В Cyberpunk 2077 на Xbox Series X | S повысили производительность и
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию
Екатерина Андреева рассказала, как борется со стрессом
Екатерина Андреева рассказала, как борется со стрессом
Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox
Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских минах
Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских
В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые классы
В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые
Купить новый Hyundai от официального дилера
Купить новый Hyundai от официального дилера
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по «Охотникам за привидениями»
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как

Топ на сегодня

Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи
Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего
V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"
V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"
Роман Попов рассказал об опухоли
Роман Попов рассказал об опухоли
Целебные и магические свойства астрагала и сферы его применения
Целебные и магические свойства астрагала и сферы его применения
Сбежавшему Ивану Урганту подыскали замену
Сбежавшему Ивану Урганту подыскали замену

Еще по теме

Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей
Обновление Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S доступно: список изменений
Cyberpunk 2077 на Xbox One и Xbox Series X | S — возможно ли играть сейчас
Последние дни, чтобы бесплатно опробовать Cyberpunk 2077 на Xbox