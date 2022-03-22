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В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые классы

В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые классы

В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые классы по месту регистрации ребенка, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Запись по месту регистрации продлится до 30 июня, в этот период также можно воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры. Подать документы в желаемую школу, не по месту регистрации ребенка, можно будет с 6 июля», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно через портал госуслуг Московской области. Оригиналы документов в школу приносить не нужно, их проверят удаленно.

В новом учебном году в Подмосковье ожидают свыше 100 тысяч первоклассников. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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