Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России





Консоли Xbox Series X в 2022 году практически не появлялись в продаже в официальных магазинах по рекомендованной розничной цене. У некоторых игроков получалось их приобрести в МВидео, DNS или подобных магазинах, но, чаще всего, приставки уходили перекупам.

Сегодня в МВидео появилась новая партия приставок Xbox Series X в ряде городов. Консоли теперь продаются по новым ценам — за Xbox Series X просят 89 999 рублей, а за Xbox Series S просят 59 999 рублей. Насколько большую партию завезли в магазины — неизвестно.





Напомним, пару недель назад Microsoft объявила, что приостанавливает продажу своих товаров в России. Есть вероятность, что сейчас магазины продают последние официально полученные партии.