Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России

Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России


Консоли Xbox Series X в 2022 году практически не появлялись в продаже в официальных магазинах по рекомендованной розничной цене. У некоторых игроков получалось их приобрести в МВидео, DNS или подобных магазинах, но, чаще всего, приставки уходили перекупам.

Сегодня в МВидео появилась новая партия приставок Xbox Series X в ряде городов. Консоли теперь продаются по новым ценам — за Xbox Series X просят 89 999 рублей, а за Xbox Series S просят 59 999 рублей. Насколько большую партию завезли в магазины — неизвестно.


Напомним, пару недель назад Microsoft объявила, что приостанавливает продажу своих товаров в России. Есть вероятность, что сейчас магазины продают последние официально полученные партии.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox
Microsoft выпустит уникальные пушистые геймпады Xbox
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских минах
Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских
В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые классы
В школах Подмосковья 1 апреля стартует подача документов в первые
Купить новый Hyundai от официального дилера
Купить новый Hyundai от официального дилера
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Hellblade 2 получит новую боевую систему, не как в первой части
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по «Охотникам за привидениями»
Ghostbusters: Spirits Unleashed — анонсирована новая игра по
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как
Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Светлана Лобода на родине стала персоной нон грата
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой посмеяться
13 эпично смешных костюмов от косплееров, которые не боятся над собой
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4
CD Projekt RED: Новый «Ведьмак» — это не The Witcher 4

Топ на сегодня

Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего члена семьи
Сергей Жигунов отметили с женой годовщину свадьбы в компании третьего
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Новый «Ведьмак» от CD Projekt RED официально аноносирован
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Лера Кудрявцева рассказала о сильной депрессии
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"
V-Project узнал, как россияне относятся к "Операции Z"

Еще по теме

Стоимость Xbox Series X и Xbox Series S в России существенно повысилась
«МВидео» начало сбор заявок на покупку Xbox Series X
Ровно 1 год назад состоялся релиз консолей Xbox Series X | S
Xbox Series X все же стали доступны для покупки к праздникам, но не везде