Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Стрельцам

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах. Она очень тесно переплетается астрологией. Эксперты в этих двух областях рассказали о том, какое число является покровителем всех Стрельцов и как оно помогает им привлекать удачу.

Ранее мы уже рассказывали о числах-покровителях двух других Огненных Знаков Зодиака — Овнов и Львов. Настало время узнать подробнее о главном помощнике и духовном наставнике Стрельцов.

Расчет числа удачи для Стрельцов

Чтобы узнать, что за число является покровителем людей данного Знака, нам необходимо знать даты начала и окончания временного отрезка, в который Стрельцы появляются на свет. Речь идет об отрезке времени от 23.11 до 22.12. Также нам необходимо знать порядковый номер Знака Стрелец в зодиакальном круге. Этот Знак девятый по счету. Складываем все числа вместе:

(2+3+1+1)+(2+2+1+2)+9=23. 2+3=5.

Получается, что энергетическими вибрациями Стрельцов управляет Пятерка. Это очень уверенные в себе люди, что не удивительно, ведь число 5 является олицетворением гармонии и внутренней силы.

Пятерка означает равенство, равноправие, двойственность, равновесие. В Стрельцах все отлично уравновешено. Это люди, которые прекрасно знают, чего они хотят в данный промежуток времени. Им чужды страхи, но они никогда не теряют голову в борьбе за место под солнцем.

Как правильно использовать Стрельцам энергетику Пятерки

Во-первых, астрологи настоятельно советуют общаться с такими же спокойными и уравновешенными людьми. Число 5 любит, когда Стрельцы ни с кем не спорят и находятся в полном умиротворении.

Пятерке нравится, когда Стрельцы посещают новые места, знакомятся с людьми и получают новые знания. Также это число одобряет своевременный отдых. Когда люди данного Знака устают, им нужно отдыхать, а не продолжать давить на газ до упора. Это чревато проблемами.

Самое продуктивное время суток для Стрельцов — отрезки с 14:00 до 14:59, а также с 4:00 до 4:59. очень хорошо, когда Стрельцы встречают в окружающем их мире много Пятерок или видят на часах 15:55. Это значит одно — они на верном пути. Также этим людям везет в пятницу и в каждое 5, 14, 23 число любого месяца.

Лучше всего с энергетикой Пятерки сочетают платиновые украшения, а также минералы цитрин и родонит. Также эксперты считают, что одним из лучших талисманов для Стрельцов выступает руна Йер. Она дарит достойное вознаграждение за приложенные усилия. Стрельцам стоит носить с собой ее изображение. Вот как выглядит данная руна:





Еще отличным талисманом для представителей данного Знака выступает символ Инь и Ян. Он подчеркивает духовный смысл числа 5 — его зеркальную суть, отражающую присутствие темного в светлом и светлого в темном.