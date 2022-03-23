16 снимков, которые стали участниками фотошоп-баттлов, где их довели до абсурда и смешного безумия

Умение пользоваться фотошопом нужно не только для того, чтобы делать фото красивее и совершеннее, но и для того, чтобы делать их смешнее! Об этом прекрасно знают любители так называемых фотошоп-баттлов. Одни пользователи сети находят необычные и смешные снимки, а другие делают их ещё смешнее. Мы собрали для вас подборку забавных примеров.

Мокрая сова

Починили!

Грузовик и отражение

Вечер в клубе не удался

Секрет роскошной гривы

Мужской шампунь 6 в 1: для волос, тела, лица, машины, ковров и посуды.

Спокойной ночи

Сэм Нилл и Джефф Голдблюм на подтанцовке у Майкла Джексона

Маскировка

Чего-то не хватало

Гарольд, скрывающий боль, фотографируется с достопримечательностями

Автор имел в виду, что Гарольд якобы попросил сфотографировать его так, чтобы в руке была луна. Как видите, фотограф не справился.

Кот-вампир

Ты только глянь, что там!

Торнадо

Драматичный пёс

Гав или не гав? Вот в чём вопрос…

Человек на краю

Агент на спецзадании

А здесь вы можете найти подборку работ художника, которого просят отфотошопить снимки, но он делает это слишком уж по-своему.