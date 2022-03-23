16 снимков, которые стали участниками фотошоп-баттлов, где их довели до абсурда и смешного безумия
Умение пользоваться фотошопом нужно не только для того, чтобы делать фото красивее и совершеннее, но и для того, чтобы делать их смешнее! Об этом прекрасно знают любители так называемых фотошоп-баттлов. Одни пользователи сети находят необычные и смешные снимки, а другие делают их ещё смешнее. Мы собрали для вас подборку забавных примеров.
Мокрая сова
Починили!
Грузовик и отражение
Вечер в клубе не удался
Секрет роскошной гривы
Мужской шампунь 6 в 1: для волос, тела, лица, машины, ковров и посуды.
Спокойной ночи
Сэм Нилл и Джефф Голдблюм на подтанцовке у Майкла Джексона
Маскировка
Чего-то не хватало
Гарольд, скрывающий боль, фотографируется с достопримечательностями
Автор имел в виду, что Гарольд якобы попросил сфотографировать его так, чтобы в руке была луна. Как видите, фотограф не справился.
Кот-вампир
Ты только глянь, что там!
Торнадо
Драматичный пёс
Гав или не гав? Вот в чём вопрос…
Человек на краю
Агент на спецзадании
А здесь вы можете найти подборку работ художника, которого просят отфотошопить снимки, но он делает это слишком уж по-своему.