9 невероятных копий знаменитостей, которые могут одурачить весь мир

Вам никто никогда не говорил, что вы выглядите как какая-нибудь знаменитость? Следующие 9 людей наверняка слышат это постоянно, ведь они — точные копии знаменитостей. Серьезно, такое ощущение, что кто-то клонировал Анджелину Джоли, Тейлор Свифт, Эда Ширана и т.д. Как такое вообще возможно?!

1. Лора Кэдмэн (Тейлор Свифт)

2. Челси Марр (Анджелина Джоли)

3. Ти Джонс (Эд Ширан)

4. Тайлер Мичелл (Бенедикт Камбербэтч)

5. Джеки Васкес (Ариана Гранде)

6. Джейкоб Скелтон (Гарри Стайлс)

7. Клаудия Альенде (Меган Фокс)

8. Оливия Хердт (Кара Делевинь)

9. Франческа Браун (Кэти Перри)

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