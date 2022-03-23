Activision Blizzard просит акционеров поддержать сделку с Microsoft





Процесс слияния Microsoft с Activision Blizzard в самом разгаре. Как стало известно пару дней назад, такая сделка не пройдет без дополнительного внимания со стороны Федеральной торговой комиссии США, которая запросила от компаний дополнительные документы, чтобы проверить слияние.

Руководители Activision Blizzard в лице Бобби Котика и Брайана Келла обратились к акционерам компании с сообщением, в котором попросили поддержать сделку. Запланировано, что 28 апреля в онлайн формате пройдет голосование акционеров по сделке между Microsoft и Activision Blizzard. До общественности обещают донести информацию по голосованию 4 мая.

После перехода Activision Blizzard под контроль Microsoft, завершение которого запланировано на 30 июня 2023 года, компания будет удалена из Nasdaq, а все ее имущество станет частью Microsoft. При этом руководители Activision Blizzard в обращении к акционерам отмечают, что сделка с Microsoft — это способ продать акции по хорошей цене. За каждую акцию будет выплачено $95, но если сделка сорвется, стоимость акций может стать заметно ниже, поэтому требуется единение акционеров при голосовании по сделке.