"Актеры всегда нищие": Гоша Куценко пожаловался на долг в 24 миллиона рублей

Вадим Карасев

54-летний Гоша Куценко сделал откровенное признание. Известный актер рассказал о своем многомиллионном долге.

Артист некоторое время назад пожаловался на безденежье. "Я вам скажу так, актеры всегда нищие. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать", - посетовал Гоша Куценко.

Как выяснилось, на актере висит огромный долг - 24 миллиона рублей. Все гонорары Гоши Куценко уходят на оплату задолженности, так что он должен работать по двадцать часов в сутки.

"Честно говоря, хочу выспаться. Дайте мне еще лет пять поспать, выспаться, отдохнуть на пенсии", - рассказал Куценко в программе Пятого канала "Светская хроника".

Как отмечается, в 2006 году Гоша Куценко спродюсировал комедию "Дикари", взяв деньги в долг, а также заложив свой загородный дом.

Однако в результате картина не окупилась, принеся огромные убытки - актер едва смог выкупить особняк у банка, оставшись должен основному кредитору.



Как писал NEWSTES, ранее Отар Кушанашвили рассказал об оргии Куценко с пожилыми женщинами.

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