Алексей Воробьев рассказал об ужасах инсульта

Актер и певец Алексей Воробьев откровенно рассказал, как пережил инсульт. Артист разбил инсульт в 2013 году, сразу после страшной аварии, в которую он попал. Популярный певец долго восстанавливался и чудом не остался инвалидом. По словам Воробьева, он уже давно перевернул эту страницу и живет дальше. Теперь музыкант следит за здоровьем, ходит по врачам и не позволяет себе вредных привычек. И как бы не хотелось Алексею забыть о страшном периоде, его постоянно возвращают к этой истории.Алексей Воробьев Так, один известный американский канал решил снять об артисте документальный фильм. Естественно, без воспоминаний об аварии и болезни не обошлось. Ради того, чтобы все выглядело достоверно, для Алексея специально арендовали госпиталь и воссоздали те страшные моменты жизни. «Я выжатый приезжал домой и просто рыдал, ведь я долго пытался убедить себя в том, что это вообще не происходило в моей жизни… Ну серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный и у тебя еда вываливалась изо рта, да ты еще и не мог разговаривать, такое себе. Такие мысли не приносят позитива. Легче думать о том, что ты живешь, работаешь, творишь», — сказал Алексей в беседе с Марком Андерсоном для подкаста «Ниче святого».