Алла Пугачева с семьей поселилась на роскошной вилле в Израиле

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин отдыхают в Кесарии с детьми на арендованной вилле. На прошлой неделе в СМИ появилось подтверждение слухов о том, что сбежавшая из России Алла Пугачева поселилась именно в Израиле. Прохожие засняли её во время прогулки с мужем и детьми по одной из центральных улиц Кесарии. Что интересно, звездная семья гуляла без охраны — видимо, они уверены, что их соотечественников там почти нет. Изначально говорили о том, что Пугачева заехала в дом, который оформлен на брата её супруга —Дмитрия. Однако позже появились подробности жизни артистки за границей. Как выяснилось, певица арендовала роскошную трехэтажную виллу. Аренда такого жилья влетает в копеечку, но Алла Борисовна не привыкла жить скромно. «Когда Примадонна раньше приезжала в Кесарию, она арендовала большой особняк с четырнадцатью спальнями, панорамными окнами, собственным садом и домиком для прислуги», — цитирует источник Teleprogramma.pro.Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Замок в деревне Грязь после отъезда Пугачевой пустует. Там осталась только охрана, которая присматривает за тем, чтобы никто не пробрался на территорию дома. Первое время в особняке работал остальной персонал — однако сейчас всех помощников, видимо, отправили в отпуск. Пугачева, напомним, отрицает факт своей эмиграции. Она настаивает, что уехала в заранее запланированный отпуск, который она совместила с лечением в местной клинике. Однако каникулы затянулись — Алла Борисовна уехала почти месяц назад. Её дети пропускают учебу в школе и никто в окружении Пугачевой не может сказать, когда она вернется.