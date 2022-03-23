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Алла Пугачева с семьей поселилась на роскошной вилле в Израиле

Алла Пугачева с семьей поселилась на роскошной вилле в Израиле
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин отдыхают в Кесарии с детьми на арендованной вилле. На прошлой неделе в СМИ появилось подтверждение слухов о том, что сбежавшая из России Алла Пугачева поселилась именно в Израиле. Прохожие засняли её во время прогулки с мужем и детьми по одной из центральных улиц Кесарии. Что интересно, звездная семья гуляла без охраны — видимо, они уверены, что их соотечественников там почти нет. Изначально говорили о том, что Пугачева заехала в дом, который оформлен на брата её супруга —Дмитрия. Однако позже появились подробности жизни артистки за границей. Как выяснилось, певица арендовала роскошную трехэтажную виллу. Аренда такого жилья влетает в копеечку, но Алла Борисовна не привыкла жить скромно. «Когда Примадонна раньше приезжала в Кесарию, она арендовала большой особняк с четырнадцатью спальнями, панорамными окнами, собственным садом и домиком для прислуги», — цитирует источник Teleprogramma.pro.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Замок в деревне Грязь после отъезда Пугачевой пустует. Там осталась только охрана, которая присматривает за тем, чтобы никто не пробрался на территорию дома. Первое время в особняке работал остальной персонал — однако сейчас всех помощников, видимо, отправили в отпуск. Пугачева, напомним, отрицает факт своей эмиграции. Она настаивает, что уехала в заранее запланированный отпуск, который она совместила с лечением в местной клинике. Однако каникулы затянулись — Алла Борисовна уехала почти месяц назад. Её дети пропускают учебу в школе и никто в окружении Пугачевой не может сказать, когда она вернется.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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