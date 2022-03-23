Анонсировано приключение Sopa для консолей Xbox и PC





Разработчики из студии StudioBando анонсировали игру Sopa для консолей Xbox One, Xbox Series X | S и PC, для других платформ игра пока не заявлена. Релиз проекта назначен на 2023 год.

Sopa — это эмоциональное повествовательное приключение, которое «вдохновлено работами Миядзаки, Коко и Маленьким принцем». Разработчики обещают большое трехмерный мир, выполненный в стиле Pixar. Прохождение игры займет 10-12 часов, ниже можно посмотреть ее трейлер-анонс.

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