"Человек предатель по жизни": Бородина снова намекнула на неверность бывшего мужа

Вадим Карасев

39-летняя Ксения Бородина в очередной раз высказалась об отношениях с мужчинами. Звезда намекнула, что в свое время закрывала глаза на неверность мужа.

Летом прошлого года бессменная ведущая "Дома-2" громко развелась с Курбаном Омаровым. С тех пор Ксения Бородина не раз высказывалась о мужских изменах, явно намекая на поступки экс-супруга.



"Если человек предатель по жизни, то тут ничего не изменить. Я очень категоричная, не могу изменять самой себе. Я не разрешу ни одному мужику так с собой поступать. Лапшу на уши разрешала вешать годами, но интуиция никогда не подводила. Она всегда меня направляла и в итоге вывела к правде. Я счастлива, что не живу во лжи", - вновь заявила накануне Бородина.



Как отмечают СМИ, поклонники Ксении Бородиной недавно решили, что звезда снова беременна. Отпраздновавшая недавно 39-й день рождения телезвезда опубликовала ролик из элитной клиники. По словам ведущей, она проходила там врачей, однако не стала уточнять, каких именно.

Ксения Бородина при этом поделилась воспоминаниями о своих прошлых посещениях звездного роддома.

Я сейчас сижу в столовой в перинатальном центре своем, где я рожала Теюшу и Марусю, и вспоминаю. Такие приятные воспоминания, когда я была беременной и ждала девчонок то одну, то другую. Сидела в этой столовой и так грустила, потому что я в принципе не люблю больницы, но эта больница отличается от всех, которые я знаю

После таких откровений многие решили, что Ксения Бородина намерена стать многодетной матерью.

Как утверждает Курбан Омаров, ведущая "Дома-2" оказалась неверна ему, якобы изменив с его же приятелем.



"Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал: с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!" — заявил мужчина.

Курбан Омаров раскрыл в Stories, что считает виновным в произошедшем некоего Трофима, заявив, что боится лишиться общения с дочерью.

"Мы же выросли вместе, но пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, я верил в район! А теперь как верить? Мне говорили, Малкин, Егор Крид стояли в очереди… Оказалось, Трофим, который должен мне 3 000 000. А самое главное, знаете, во всей этой истории, — что, если, не дай бог, мне перестанут давать доступ к Теоне, я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна. И я буду молчать как рыба об лед", — цитирует Super блогера.



Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня сравнила Бородину со "злой собачкой".

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