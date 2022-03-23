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Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store

Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store


Ранее сегодня появилась информация, что игра A Plague Tale: Requiem может выйти уже 17 мая 2022 года, то есть менее чем через 2 месяца. Об этом стало известно из базы Playstation Store, а теперь в Microsoft Store нашли дату релиза, и она отличается.

На странице игры A Plague Tale: Requiem в Microsoft Store в качестве даты релиза проекта указано «17.06.2021». То есть 17 июня 2021 года. Можно предположить, что год релиза является опечаткой (поскольку проект запланирован к выходу в этом, 2022, году). А дата релиза, как можно видеть, на месяц отличается от того, что ранее обнаружили в Playstation Store.


Напомним, что релиз A Plague Tale: Requiem должен состояться на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, плюс проект сразу станет доступен в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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