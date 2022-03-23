Дети поедут в Крым по билетам за полцены

Министр транспорта пообещал спикеру Совета Федерации сохранить важнейшую льготу

19:24 Автор: Дмитрий Литвинов

В условиях санкций пассажирский и грузопоток внутри России значительно вырастут, поэтому все транспортные артерии России должны работать как часы. Об этом шла речь на «правительственном часе» в Совете Федерации 23 марта с участием министра транспорта Виталия Савельева. Сенаторы попросили главу ведомства активнее ремонтировать дороги и обеспечить льготами на проезд тех, кому они особенно необходимы.

Сколько нужно дорог

Несмотря на очевидные трудности, Минтранс не планирует изменять основные параметры Транспортной стратегии России до 2035 года. Разве что по ряду позиций произойдет смещение по срокам.

В России создают единую опорную транспортную сеть, рассказал Виталий Савельев. Это важнейшие маршруты, позволяющие использовать уникальные географические особенности России, связывающей Европу и Азию. В состав опорной сети войдут автодороги, морские и речные пути и порты, авиация и железные дороги.

Сейчас в стране около полутора миллионов километров дорог, из которых 63,8 тысячи километров — федеральные трассы, порядка полумиллиона километров — региональные, остальные — муниципальные. По указу президента к 2024 году 85 процентов федеральных и половина всех региональных трасс должны быть приведены в нормативное состояние. Это, как считает Виталий Савельев, получится сделать даже раньше, к 2023 году.

Но показатель доли хороших дорог — лишь средняя температура по больнице, объяснил, комментируя выступление главы Минтранса, аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. В некоторых регионах дорог в нормативном состоянии уже сейчас под 70 процентов, а в 26 субъектах этот показатель — около трети. «А люди живут везде, поэтому нужно ремонтировать дороги равномерно», — призвал Богомолов.

Особенно остро дорожный вопрос стоит в Амурской области, о чем сообщил сенатор от региона Иван Абрамов. К 2024 году «правильных» дорог там будет только 36 процентов, при этом грузооборот в субъекте в связи с санкциями уже вырос в разы. Кроме того, Абрамов обратил внимание министра на подорожание проезда по платным дорогам. Он предложил транспортному ведомству подумать над тем, как можно было бы этого избежать или хотя повысить цены минимально, поскольку сейчас не время это делать.

Частники введут льготы

Серьезной задачей Минтранса на ближайшие годы станет увеличение грузоперевозок по рекам. Наша страна имеет одну из самых больших в мире речных сетей, при этом грузооборот на воде у нас не превышает двух процентов. В Китае и США он достигает 11 процентов. Увеличить перевозки помогут проекты по подъему уровня главных рек, сообщил Виталий Савельев.

Вырастут внутренние перевозки и по железным дорогам, сеть которых сейчас составляет 87 тысяч километров. Только в Крым, по словам главы Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, этим летом поедут 111 тысяч детей, что в три раза больше, чем в предыдущие годы. Сенатор напомнила о действующей в компании РЖД льготе для детей 10-17 лет на проезд по стальным магистралям за полцены. Она призвала профинансировать эту меру в полном объеме.

На это обратила внимание и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, перевозки в Крым осуществляет не РЖД, а частная компания «Гранд Сервис Экспресс», которая тоже подчиняется Минтрансу. «Поэтому она должна поступить так же и сохранить льготу для детей, — сказала Матвиенко. — Это чувствительная мера, поэтому прошу министра взять вопрос под личный контроль». Как сообщил Виталий Савельев, Минтранс уже обратился в просьбой выделить из резервного фонда бюджета 200 миллионов рублей, чтобы дети поехали в Крым за полцены.

Самолетов нам хватит

В 2021 году российская авиация начала возвращаться к допандемийным показателям: было перевезено 111 миллионов человек, из них 87 миллионов — внутри страны. Это на 60 процентов больше, чем годом ранее, и на 13 процентов меньше, чем в доковидном 2019 году, сообщил глава Минтранса. Но месяц назад ситуация серьезно осложнилась. Из-за санкций Запада страна уже потеряла 78 из 1367 воздушных судов — все они были арестованы за рубежом, сообщил Виталий Савельев. А более чем 500 самолетов попросили вернуть зарубежные лизингодатели, хотя они все еще находятся в России.

«Чтобы выкупить их, потребуется 20 миллиардов долларов, но нам нельзя остаться без самолетов, — констатировал министр. — Поэтому сейчас нужно принять политическое решение, выкупать или нет». При этом в полетах на короткие дистанции у России проблем нет, считает Савельев, поскольку в парке достаточно отечественных самолетов такого класса.

В стране, по словам главы Минтранса, зарегистрированы 111 авиакомпаний, но 99,6 процента пассажиров перевозят 35 из них. Но это не означает, что остальные менее важны, ведь в этой доле процента «зашиты» северные и дальневосточные перевозки, отметил Виталий Савельев. Ведомство постарается сохранить все работающие компании.

«Нам хватит самолетов», — сказал, завершая анализ ситуации, министр.