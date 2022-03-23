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Изменены сроки проведения Всероссийских проверочных работ

Изменены сроки проведения Всероссийских проверочных работ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по согласованию с Правительством Российской Федерации приняла решение о переносе сроков всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 году с весны на осень. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Новое расписание  будет сформировано до 5 сентября, ВПР пройдут в период с 19 сентября по 24 октября.

ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7-м классе, история, биология, география, обществознание в 5–8-х классах), также переносятся на осень 2022 года.

Школы, которые уже провели ВПР в марте этого года, не будут проводить их повторно: им надо будет внести результаты в соответствующую систему.

Информация о проведении ВПР осенью 2022 года будет направлена в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, дополнительно.

 «Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры» - отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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