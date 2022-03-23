Яна Поплавская высказалась об уехавших звездах

Актриса Яна Поплавская высказала все, что она думает о тех кто предал родину. Артистка, ставшая известной благодаря роли Красной Шапочки в культовом фильме о приключениях маленькой девочки, рассказала в соцсети, что от нее стали отписываться многие знакомые. Яна Поплавская призналась, что у нее подобные демарши от людей, живущих за границей, вызывают лишь грустную улыбку. «Я дружила с вами, невзирая на ваш статус и положение, не смотрела на то, что большинство из вас никак не состоялись за границей», — обратилась к бывшим друзьям Поплавская.Яна Поплавская Она рассказала, что часть ее знакомых работают нянями, выгуливают чужих собак, кто-то живет на пособия, кто-то сдает квартиры в России. Лишь единицы смогли состояться. Яна Поплавская сделала акцент на том, что дружила со всеми одинаково, даже не подозревая, что эти люди могут оказаться двуличными. «И зачем мне двуличные друзья? Я ценю честность, прямолинейность, взвешенность и целостность. И терпеть не могу подлости и малодушия», — заключила Яна Поплавская.