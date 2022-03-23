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Кармические задачи Стрельцов и пути их решения

Кармические задачи Стрельцов и пути их решения

Перед каждым человеком стоят определенные высшие духовные задачи, установленные мирозданием еще до начала жизненного пути. У Стрельцов они тоже имеются. Пришло время узнать, что это за задачи и как их нужно решать.


Есть несколько важных правил обретения счастья. Одно из таких правил — решение кармических задач. Они не случайно стоят перед нами, ведь от их решения зависит наше будущее в этом и во всех последующих воплощениях.

Изучение мира

Многие первооткрыватели были рождены под управлением этого Знака Зодиака. Представители этого созвездия имеют высшую цель — расширение границ для себя и всего человечества в целом. Это смелые люди, которые открывали новые земли, брали на себя риски и начинали различные авантюры. Да, возможно, Стрельцы делают это ради славы, но это не меняет сути. Так они выполняют свою вселенскую роль, решая кармическую задачу по ведению за собой других людей.

Стрельцам нужно изучать мир также посредством чтения книг, получения навыков и знаний. Люди, которые рождены под этим Знаков, обычно сами тянутся к знаниям, но иногда им требуется небольшой толчок.

Пример для подражания


Стрельцы воодушевляют окружающих на различные поступки. Своей смелостью они показывают окружающим, что границы устанавливаем только мы сами и никто больше. Нет ничего невозможного — вот главный посыл Стрельцов. Люди часто ставят Стрельцов себе в пример, осознавая, что любая цель может стать явью, причем в предельно сжатые сроки. Важно лишь идти к ней и не бояться трудностей.

Звезды наделили Стрельцов умением вести за собой людей, поэтому им обязательно необходимо пользоваться этим навыком в созидательных целях, а не для манипуляций. Стрельцы-манипуляторы навлекают на себя большие проблемы, трудности и неудачи.

Победа над дисгармонией

Стрельцы рождаются с рассеянным сознанием. В течении жизни им обязательно нужно собраться и обрести просветление, поняв ценность текущего воплощения и обретя любовь к миру и к себе. Прошлую жизнь Стрельцы закончили не на самой благоприятной ноте, поэтому в этом воплощении их интересует поиск ответов на вопросы.

Становление самими собой

Вселенная хочет, чтобы Стрельцы открылись перед другими людьми, проявив милосердие, сострадание, и любовь. Именно в этом состоит истинная цель каждого, кто был или будет рожден под этим Знаком Зодиака. Многие Стрельцы, к сожалению, не понимают этого. Астрологи отмечают, что представителям этого Знака просто необходимо прислушиваться к внутреннему голосу в моменты истины, когда нужно сделать какой-то важный выбор.

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По материалам: dailyhoro.ru

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