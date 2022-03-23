Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристина Орбакайте в шоке от американской школы

Кристина Орбакайте в шоке от американской школы
Певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала о тенденциях в американских школах. Артистка заявила, что в американском классе у ее девятилетней дочери Клавы появилась странная тенденция — все девочки одинаковые. Они приходят в школу с распущенными волосами одной длины, прямым пробором. «Все одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Да еще и маски теперь. Просто инкубатор. И у всех за день в школе всклокоченная голова. Я уже положила Клаве массажную щетку в рюкзак: «Хоть причесывайся там, если с распущенными волосами идешь, чтобы они у тебя были аккуратными», сказала Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте с дочкой Как отметила Кристина Орбакайте, иногда по утрам она заплетает волосы Клаве или делает «высокий хвост». Она так идет в американскую школу, но возвращается неизменно с распущенными волосами и с резинкой на руке, сообщает goodhouse.ru. Напомним, что Кристина Орбакайте живет большую часть года в США. Американскую школу посещает и ее дочка Клава от бизнесмена Михаила Земцова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анонсировано приключение Sopa для консолей Xbox и PC
Анонсировано приключение Sopa для консолей Xbox и PC
Изменены сроки проведения Всероссийских проверочных работ
Изменены сроки проведения Всероссийских проверочных работ
Настя Каменских поплатилась за благие намерения
Настя Каменских поплатилась за благие намерения
Кристина Орбакайте в шоке от американской школы
Кристина Орбакайте в шоке от американской школы
16 снимков, которые стали участниками фотошоп-баттлов, где их довели до абсурда и смешного безумия
16 снимков, которые стали участниками фотошоп-баттлов, где их довели
У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза
У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза
Собянин рассказал о планах благоустройства запада Москвы на этот год
Собянин рассказал о планах благоустройства запада Москвы на этот год
Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки
Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки
Activision Blizzard просит акционеров поддержать сделку с Microsoft
Activision Blizzard просит акционеров поддержать сделку с Microsoft
Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам
Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам
Яна Поплавская высказалась об уехавших звездах
Яна Поплавская высказалась об уехавших звездах
В Госдуму внесли законопроект о новых льготах для участников спецоперации
В Госдуму внесли законопроект о новых льготах для участников

Топ на сегодня

"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию

Еще по теме

Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Завершение летних каникул: последние фотозаметки Кристины Орбакайте с семейного отдыха во Франции
Кристина Орбакайте отметила Рождество с мужем и дочкой
Кристину Орбакайте в соблазнительном наряде сравнили с Мадонной (фото)