Лера Кудрявцева высказалась о семейных отношениях

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева призналась, что кому то свобода дороже борща. Телеведущая вот уже девять лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаров. Всего же телеведущая трижды бала замужем, но ее союзы с предыдущими супругами длились недолго, хотя от первого мужа – барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка — знаменитость родила сына Жана. Тогда ребенок не спас отношения пары, возможно потому что Кудрявцева была еще слишком молода (ей шел 20-ый год). Теперь же звезда НТВ ведет себя более спокойной, но иногда все же позволяет себе рассуждать о разводе и плюсах одиночества.Лера Кудрявцева с мужем и дочкой Так, в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» телеведущая пообщалась с актером Александром Семчевым, сумевшим похудеть на 100 килограммов. Артист рассказал, что несмотря преображение, налаживать личную жизнь он не спешит, поскольку два его предыдущих брака закончились скандалами, а бывшие жены до сих пор вспоминают Семечева недобрыми словами. Кудрявцева в ответ не стала пропагандировать семейные ценности, а, наоборот, согласилась с гостем. «Конечно, семья – это обязанности не только радостные, но и бытовые. Не каждый с ними справляется, и не каждому семья вообще нужна. Может, Семчеву хорошо одному? И дело не в конкретной женщине, а в том, что свобода как ни крути лучше борща?», — отметила звезда НТВ. К слову, недавно Кудрявцева дала довольно откровенное интервью Ирине Безруковой, в котором рассказала об отношениях с мужем. Телеведущая впервые призналась, что страсть у них с Макаровым успела угаснуть, так что теперь они не так уж часто занимаются сексом. Да и здоровье телеведущей ее последнее время подводит – она пожаловалась, что столкнулась с проблемами с психикой и вынуждена сидеть на успокоительных.