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Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам

Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам
58-летняя певица Лолита Милявская рассказала поклонникам о своих творческих планах. Лолита Милявская очень переживала, что в Киеве у нее остались мама и особенная дочь, однако она все же смогла найти выход из положения и воссоединилась с семьей. Сейчас все родные Лолиты находятся вместе с ней в Москве, а это значит, что артистка может наконец-то строить  планы и вернуться к работе. О том, что Лолита будет делать в обозримом будущем, она рассказала в своем Телеграм-канале. Планы у артистки грандиозные.
«Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и тогда только мы вывесим афишу. Пока я точно знаю, что в театре „Модерн“ 24 марта — спектакль „Женитьба“, „Крокус“ — 15 апреля. Остальной график обязательно сообщу», — пообещала поклонникам Милявская, которая готова приступить к работе в ближайшее время.
Лолита Милявская Также Лолита поделилась с поклонниками интересным видео, на котором она примерила старое платье. Наряд, который раньше был ей катастрофически мал, теперь висит мешком. «Решила себя снять в старом платье, которое когда-то мне подарила Вивьен Вествуд. И был момент, когда оно мне совершенно не сходилось. А сейчас померила, а оно все висит. Ушивать ничего не буду. Пусть висит: самое главное — здоровье», — заявила певица. Отметим, что Лолита не рассказывает поклонникам всех подробностей о том, каким именно образом ей удалось перевезти дочь и мать из Киева в Москву. Только лишь говорит, что ей в этом крайне непростом деле помогли друзья. Недавно Милявская как раз показала видео, на котором она благодарит добрый людей за помощь и показывает маму и дочь Еву.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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