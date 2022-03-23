Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой

Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Продюсер Максим Фадеев высказался о шоу телеведущей. Артист в «Телеграм» раскритиковал шоу «Королевские кобры» блогера Насти Ивлеевой. «Хотел поделиться впечатлением. Товарищ прислал ссылку на шоу «Королевские кобры». Я посмотрел кусок. Сначала не понимал, что происходит. А потом дошло, что все танцующие женщины — это мужчины», рассказал Максим Фадеев.
Настя Ивлеева Как отметил Фадеев, он испытал что-то вроде шока. «Я более безвкусного, безобразного, омерзительного впечатления не помню в своей жизни. Посмотрите хотя бы одну серию. Что вы думаете? Или вы видели? Ладно. Просто все. Пока», — заявил Максим Фадеев. Напомним, что шоу «Королевские кобры» придумано блогером Настей Ивлеевой. Участники выступают перед публикой в ярких женских образах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Максим Фадеев в шоке от шоу Насти Ивлеевой
Современный маркетинг: преимущества сотрудничества с инфлюэнсерами
Современный маркетинг: преимущества сотрудничества с инфлюэнсерами
"Актеры всегда нищие": Гоша Куценко пожаловался на долг в 24 миллиона рублей
"Актеры всегда нищие": Гоша Куценко пожаловался на долг в
Анонсировано приключение Sopa для консолей Xbox и PC
Анонсировано приключение Sopa для консолей Xbox и PC
Изменены сроки проведения Всероссийских проверочных работ
Изменены сроки проведения Всероссийских проверочных работ
Настя Каменских поплатилась за благие намерения
Настя Каменских поплатилась за благие намерения
Кристина Орбакайте в шоке от американской школы
Кристина Орбакайте в шоке от американской школы
16 снимков, которые стали участниками фотошоп-баттлов, где их довели до абсурда и смешного безумия
16 снимков, которые стали участниками фотошоп-баттлов, где их довели
У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза
У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза
Собянин рассказал о планах благоустройства запада Москвы на этот год
Собянин рассказал о планах благоустройства запада Москвы на этот год
Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки
Razer представили уникальный геймпад Xbox в стиле Капитана Америки
Activision Blizzard просит акционеров поддержать сделку с Microsoft
Activision Blizzard просит акционеров поддержать сделку с Microsoft

Топ на сегодня

"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как лежал парализованный после инсульта
"Изо рта вываливается еда": Алексей Воробьев вспомнил, как
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Xbox Series X появились в продаже у официальных ритейлеров в России
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Под Севастополем установили монумент с фотографией Героя России
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию
Мария Машкова призналась, что отец просит ее вернуться в Россию

Еще по теме

Максим Фадеев прокомментировал помолвку с Наргиз Закировой
Студия Союз - 2 сезон, 4 выпуск - Ольга Серябкина и Максим Фадеев (22.03.2018)
Макс Фадеев прошелся по певцам
Максим Фадеев об отношениях с Тимати, о творчестве Бузовой, о ссоре Серябкиной и Крида