На Xbox можно бесплатно опробовать новинку — Evil Dead: The Game





Игроки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S на этих выходных могут бесплатно опробовать новинку — игру Evil Dead: The Game. Сам проект должен выйти только 13 мая, но на Xbox есть возможность ранее оценить игру.

Чтобы опробовать Evil Dead: The Game нужно зарегистрироваться на бета-версию через Xbox Insider Hub. Запустите приложение (его можно скачать бесплатно из Microsoft Store, если оно не установлено) и зарегистрируйтесь на бета-версию Evil Dead: The Game. Само тестирование начнется 25 марта.

Отметим, что игрокам, которые примут участие в тесте Evil Dead: The Game, не разрешается делиться материалами. Ниже можно посмотреть геймплей Evil Dead: The Game.

Watch this video on YouTube