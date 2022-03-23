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Настя Каменских поплатилась за благие намерения

Настя Каменских поплатилась за благие намерения
Певица Настя Каменских столкнулась с ненавистью. Вчера Настя Каменских объявила поклонникам, что выступит на мероприятии, которое посвящено борьбе с расизмом. Проект поддерживается миссией ООН. Артистка отметила, что рада быть частью этого важного события. Ведь среди участников заявлена даже дочь Мартина Лютера Кинга. 34-летняя Настя Каменских отметила, что для нее большая честь выступить на мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. «Каждая жизнь ценна независимо от нации, языка или религии. Нам необходимо говорить об этом», — пишет артистка.
Настя Каменских Фанаты поддержали исполнительницу хита «Все пучком», а вот некоторые осыпали ее хейтерскими комментариями. Соотечественники напомнили певице, что та сейчас находится за границей. «Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом»; «Настя, а как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные»; «Лучше бы на Украину с мужем вернулись. Большинство звезд, особенно мужчин, там, а вы зассали», — негодуют пользователи. Напомним, что Каменских часто бывает в Мексике. Артистка успела записать несколько испаноязычных композиций, которые пользуются успехом у иностранной публики. А недавно, по сообщениям журналистов, певица вместе с Потапом улетела в Испанию. Настя вышла замуж за певца в 2019-м. Почти десять лет пара скрывала романтические отношения. «Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа... И пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Но теперь я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек. Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят — мне безразлично. Мне стало настолько легко, потому что я честен перед собой и всеми», — говорил рэпер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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