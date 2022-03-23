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Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S

Объявлено, что игра Imp of the Sun выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S


Разработчики из студии Sunwolf Entertainment объявили о новых платформах, на которых планируется релиз игры Imp of the Sun. Изначально проект был заявлен к выходу только на PC, теперь же он планируется к релизу на всех актуальных консолях, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра выйдет на консолях Xbox, как и на других платформах, 24 марта 2022 года, то есть уже на этой неделе.

Imp of the Sun — это 2D экшен-платформер, в котором игрокам предстоит путешествовать по огромному миру. Заявлено, что игра является нелинейной. Играть в Imp of the Sun предстоит за Нина — беса, рожденного из искры солнца, который должен одолеть Хранителей, чтобы победить вечное затмение.

Ниже можно посмотреть геймплей Imp of the Sun. Предзаказ проекта пока не открыт на Xbox.


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По материалам: newxboxone

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