Официально: дату релиза EA Sports PGA Tour переносят на год





Новую игру EA Sports PGA Tour ждут многие поклонники гольфа, поскольку этот проект является первым, который должен быть выпущен в рамках новой сделки между EA и PGA Tour. Игру называют «гольфом нового поколения», но подробностей о ней мало. В конце прошлого года издательство EA сообщило, что переносит дату выхода EA Sports PGA Tour с весны 2022 года более поздний срок, без подробностей. Теперь стали известны детали, и они не самые приятные для ожидающих игроков.

Согласно новому официальному сообщению EA, игра EA Sports PGA Tour перенесена на весну 2023 года, то есть ее релизное окно откладывают на год с ранее объявленной даты. Никакие дополнительные подробности о текущем состоянии проекта не сообщаются.

Отметим, что до сих пор об игре EA Sports PGA Tour мало подробностей, нет даже финального списка платформ, где планируется релиз игры.