Песков заявил, что оккупация Украины не является целью спецоперации РФ

Тема: Военная операция на Украине

00:21 Автор: Жанна Звягина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN во вторник заявил, что целью спецоперации на Украине не является оккупация страны.

Представитель Кремля также заверил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

Кроме того, Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин может быть зол на украинцев. «Он не зол на украинцев, и никто здесь, в России, не зол на украинцев», — заявил он.

По словам чиновника, российский лидер зол на тех людей на Украине, которые хотят стать частью НАТО, кто хочет развернуть ядерные ракеты США на своей территории, кто запрещает говорить по-русски и носит нацистскую символику на улицах Киева и Львова.

«Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром, с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя никаких обязательств», — резюмировал представитель Кремля.

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С 24 февраля Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине. Как ранее заявил Песков, операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит ряд требований Москвы: об обеспечении нейтрального и внеблочного статуса Украины, признании Крыма российской территорией и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

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